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Gazimağusa’da kavga eden 4 kişiden 3’ü tutuklandı, 1’i aranıyor

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Gazimağusa’da kavga eden 4 kişiden 3’ü tutuklandı, 1’i aranıyor.
Gazimağusa’da kavga eden 4 kişiden 3’ü tutuklandı, 1’i aranıyor

Gazimağusa’da kavga eden 4 kişiden 3’ü tutuklandı, 1’i aranıyor.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bu sabah saat 04.00 sıralarında Gazimağusa’da bir diskonun avlusunda B.Y (E-23), arasında tartışma çıkan B.C.E. (E-25), A.M. (E-22) ve Ö.G. (E-25) ile kavga etti.

Kavga sırasında B.Y. tasarrufunda bulunan cam parçasıyla A.M.’yi yüzünden yaraladı. B.Y., B.C.E. ve A.M. tutuklanırken, Ö.G. aranıyor. Soruşturma devam ediyor.

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