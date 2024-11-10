Gazimağusa’da Kavga ve Kasti Hasar: Üç Kişi Gözaltına Alındı

09 Kasım 2024 tarihinde saat 18.00 sularında Gazimağusa’da, Büyük Sanayi Bölgesi’nde çıkan bir tartışma kavgaya dönüştü. 24 yaşındaki S.Ç. ve 21 yaşındaki U.O., 27 yaşındaki Ş.Y. ile tartışmaya girerek karşılıklı birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında S.Ç., Ş.Y.'nin park halindeki aracının arka farlarına yumruk atarak araca zarar verdi.

Olayın ardından tüm taraflar gözaltına alındı, polis ekipleri kasti hasar ve rahatsızlıkla sonuçlanan bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.