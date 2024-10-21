Gazimağusa’da Kavga ve Rahatsızlık: İki Kişi Tutuklandı

20 Ekim 2024 tarihinde, saat 21:00 civarında Gazimağusa’da Barış Sokak’ta yaşanan tartışma sonucunda A.A. (E-21) ve S.K. (E-34) arasında kavga çıktı. Olay sırasında A.A.’nın 111 miligram, S.K.’nın ise 219 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi. İkili, birbirlerinin vücutlarının çeşitli yerlerine vurarak kavga etti. Ayrıca, makul bir sebep olmaksızın yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdikleri belirtildi.

Her iki şahıs da polis tarafından tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.