Gazimağusa'da kayıp şahıs

16.10.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Mehmet AÇIKALIN (E-37) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılarmış halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
16.10.2021 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Mehmet AÇIKALIN (E-37) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılarmış halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.