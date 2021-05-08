Gazimağusa’da kaza; motosiklet sürücüsü yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verile bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa’da Birol SABANCI (E-35), yönetimindeki TPM 189 plakalı araç ile Önder AVM park alanından dikkatsizce Eşref Bitlis Cadddesine giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Nusret KAYALAR (E-69) yönetimindeki MB 529 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Nusret KAYALAR, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından kafatasında kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ardından da Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilmiştir. TPM 189 plakalı araç sürücüsü Birol SABANCI tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.