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Gazimağusa'da Kaza; Sürücü Yayaya çarptı!

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Gazimağusa'da meydana gelen trafik kazasında, 54 yaşındaki yaya Ahmet İnceoğlu yaralandı.
Gazimağusa'da Kaza; Sürücü Yayaya çarptı!

Polisin açıklaması şöyle:

28.09. 2022 tarihinde, saat 12:15 sıralarında, Gazimağusa'da Topçular Bulvarı üzerinde, çift şeritli yolda sol şerit içerisinde, yönetimindeki JZ 724 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden Sedat DURU (E-29), seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Elektrokur önlerinde geldiğinde dikkatsizliği sonucu, o esnada yolu yaya geçidinden yaya olarak kuzey istikametinden güney istikametine doğru geçmekte olan Ahmet INCEOGLU (E-54)'na çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya, kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kalça kemiğinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alınmıştır. JZ 724 plakalı araç sürücüsü Sedat DURU tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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