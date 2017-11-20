Gazimağusa’da “Kent Estetiği” araştırma gezisi gerçekleştirildi

YDÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Gazimağusa’da “Kent Estetiği” araştırma gezisi gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gökçe KEÇECİ, Öğr. Gör. Selma GÜRANİ (Tipografi-Grafik Tasarım) dersleri kapsamında 25 kişilik öğrenci grubuyla birlikteGazimağusa Suriçi bölgesine “2. Kent Estetiği” araştırma gezisi düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü birinci araştırma gezisinde ; Girne kentinin kültürü, tarihi ve doğası göz önünde bulundurularak, yaşam kalitesinin arttırılması adına tespitlerin rapor edilmesinin ardından ikinci bölge olarak Gazimağusa’da suriçi turu esnasında yol kenarlarında bulunan işaret ve yönlendirme grafikleri, sokak aydınlatmaları, reklam panoları,çöp kutuları, kaldırım alanları vb. kent estetiğine etken öğeler incelenerek notlar alındığı ve belgelemek amacıyla rapor için fotoğraf çekimi yapıldığı belirtildi.

Doç.Dr. Gökçe KEÇECİ; “Estetik Kavramları Görsel Çerçevede Karşılaştırmak Ve Çözüm Önerileri Sunmak”

Yakın Doğu Üniversitesiİletişim Fakültesi Dekan Vekili ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Başkanı Doç.Dr. Gökçe KEÇECİ; “toplumların kültürel yapısını, sosyal yaşantısını ve hak hukuk anlayışını bire bir yansıtan kamusal alanların yaşam kalitesi,çağdaş yaşamın en temel göstergelerindendir.

Bu nedenle derslerde işlemekte olduğumuz evrensel tasarım-estetik ilkelerini toplumumuz kültürünü destekleyici uygulamalara dönüştürmek bölümümüzün temel eğitim misyonuhaline gelmiştir. Araştırma gezilerinin amacı, Uluslararası kent örneklerinden hareketle; Lefkoşa-Girne-Gazimağusa-İskele-Güzelyurt ve Lefke bölgelerininestetik kavramları görsel çerçevesinde karşılaştırmasının yapılması ve çözüm önerilerinin sunulması olarak belirlenmiştir. Tamamlanan Girne ve Gazimağusa kentlerinden sonra, araştırma gezileri Lefkoşa ve Güzelyurt bölgeleriyle devam edecek”ifadelerini kullandı.