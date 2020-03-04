Gazimağusa'da kokain tasarrufu

03.03.2020 tarihinde, saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa’da G.C.’nin (E-43) kalmakta olduğu otel odasında; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan para bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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