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Gazimağusa'da konser

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KPKD Othello Çok Sesli Korosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan ortak konser
Gazimağusa'da konser

Lefkoşa Belediye Orkestrası ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu, 16 Mayıs 2022 Pazartesi, saat 20:30'da birlikte konser gerçekleştirecek.

Gazimağusadaki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yapılacak olan etkinlik için biletler 25 TL olup, konser gecesi kapıdan temin edilebilecek.
Şef Oskay Hoca yönetiminde sahne alacak olan LBO ve Othello Çok Sesli Korosu, Kıbrıs halk müziği ve caz, blues ile film müziklerinden seçkin eserleri icra edecek. Konserde Erkek Karşılama 1,Mandıra, Sarhoş Zeybeği, Vaporum üç borulu,Sarı Zeybek,Al yemeni mor yemeni,Bir Gezi,Gopher mambo,Ay Doğar Ayan Ayan, Leymosun Türküsü,Bahcada Guzu,Dağlar ile Taşlar ile,Havva Molla,Porgy and Bess,Greensleeves,Stand by me,Autumn Leaves ve Keep Your Lamps adlı parçalar yer alacak.

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