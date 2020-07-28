Gazimağusa’da korkutan kaza...Araç Hurdaya döndü

Gazimağusa’da akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Kazada şans eseri can kaybı olmazken, aracın hurdaya döndüğü kaza görenleri hayrete düşürdü.
Kaza; saat 19.00 raddelerinde Can Sevindi adlı gencin NP 298 plakalı Peugeot 206 marka aracıyla Yeniboğaziçi çemberi ile Salamis Otel çemberi arasında seyrettiği sırada yoldan çıkarak takla atması şeklinde meydana geldi.
Can Sevindi’nin kullandığı araç kazada hurdaya dönerken, kendisi ise, ambulanla Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden Sevindi’nin şuurunun açık, genel durumunun iyi olduğu bilgisini aldık..
Polisin olayla ilgili soruştırması sürüyor..
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