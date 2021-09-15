Gazimağusa’da korkutan kaza! Araç kül oldu...

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 12:30 raddelerinde Gazimağusa’da Büyük sanayi bölgesi Eski Lefkoşa anayolu üzerinde yolun solunda banket içerisinde önü batı istikametine doğru bakar şekilde durmakta olan Lefkoşa’da sakin Eşe KURANER (K-40) yönetimindeki FN 250 plakalı salon araç ile dikkatsizce geri dönmek için sağa doğru “U” dönüşüne geçmesi sonucu o esnada gerisinde batı istikarnete doğru seyreden Mağusa’da sakin Yunus KURNAZ(E-19) yönetimindeki TFZ 025 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu her iki sürücüde Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde müşaade altına alınmışlardır.
Kaza sonucu TFZ 025 plakalı araç komple yanmıştır.
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