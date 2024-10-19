Gazimağusa'da Kumarhanede Ani Ölüm

18 Ekim 2024 tarihinde, saat 23:00 civarında Gazimağusa’da bir kumarhanede meydana gelen olayda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ikamet eden 89 yaşındaki Loizos Kosma aniden rahatsızlandı. Kosma, otelin önünde bulunan aracına bindirildiği sırada yaşamını yitirdi.

Doktor tarafından yapılan ilk incelemelerde, Kosma'nın cansız bedeni üzerinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.