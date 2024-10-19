  • BIST 8793.61
  • Altın 2994.16
  • Dolar 33.9867
  • Euro 37.1639
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAkdeniz Caretta Sahili’nde 157 kilogram plastik atık toplandı

Gazimağusa'da Kumarhanede Ani Ölüm

» »
Gazimağusa'da Kumarhanede Ani Ölüm: 89 Yaşındaki Loizos Kosma Hayatını Kaybetti
Gazimağusa'da Kumarhanede Ani Ölüm

18 Ekim 2024 tarihinde, saat 23:00 civarında Gazimağusa’da bir kumarhanede meydana gelen olayda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ikamet eden 89 yaşındaki Loizos Kosma aniden rahatsızlandı. Kosma, otelin önünde bulunan aracına bindirildiği sırada yaşamını yitirdi.

Doktor tarafından yapılan ilk incelemelerde, Kosma'nın cansız bedeni üzerinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa Belediyesi Dünya Yaşlılar Günü’ne özel düzenlediği etkinliklerle sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor01 Ekim 2024 Salı 14:34
  • Köpeğin Tehlike Yaratmasına Karşı Önleyici Tedbir Almamak ve Ruhsatsız Köpek Bulundurmak26 Eylül 2024 Perşembe 11:19
  • Gazimağusa'da Kasti Hasar: Akrabasıyla Tartışan Şahıs Eşyaları Kırdı26 Eylül 2024 Perşembe 11:18
  • İzinsiz Eski Eser ve Dedektör Tasarrufu: Gazimağusa’da Operasyon25 Eylül 2024 Çarşamba 12:51
  • 175 Gr Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu25 Eylül 2024 Çarşamba 12:41
  • Mağusa'da Trafik Akışını Rahatlatacak Yeni Düzenlemeler24 Eylül 2024 Salı 14:23
  • Gazimağusa'da Düşme Sonucu Ağır Yaralanma22 Eylül 2024 Pazar 09:09
  • Gazimağusa’da Uyuşturucu Operasyonu: 42 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı21 Eylül 2024 Cumartesi 11:19
  • Gazimağusa’da Hırsızlık: Bir Kişi Tutuklandı19 Eylül 2024 Perşembe 13:31
  • Gazimağusa'da Kuaför Çalışanından Hırsızlık13 Eylül 2024 Cuma 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti