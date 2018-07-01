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Gazimağusa'da kundakçılar tutuklandı

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Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “David’s People Bistro-Cafe” isimli iş yerinin güneye bakan dış kısmına meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilemek suretiyle kundaklanmıştı
Gazimağusa'da kundakçılar tutuklandı

Yangın iş yeri çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş ve çıkan yangın sonucu iş yeri içerisindeki 2 koltuk, 1 masa ve tente branda yanarak zarar görürken, binanın iç kısımları ise islenerek hasar gördüğü tesbit edilmişti.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, olay ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen D.D. ( E-41) ve G.K. (E-19) tespit edilerek polis tarafından tutuklandılar. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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