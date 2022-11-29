Gazimağusa’da kuvvetli rüzgara dayanamayan bir ağaç devrildi

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan bölgemizde hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu..

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan bölgemizde hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu..

Kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Olumsuz hava koşulları ve kuvvetli rüzgar bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor.

Gazimağusa, Salamis Yolu DAÜ Çemberi yakınlarında kuvvetli rüzgara dayanamayan bir ağaç kaldırıma devrildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkemizde 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışlar sonrasında en fazla yağmur metrekareye 4 kg ile Akıncılar’da kaydedildi.

Diğer yörelerde ise metrekareye 0.1 ile 2 kg arası yağış kaydedildi.