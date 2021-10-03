Gazimağusa’da, Maraş bölgesinde yangın

02.10.2021 tarihinde, saat 10:45 sıralarında, Gazimağusa’da, Maraş bölgesinde bulunan Anadolu mahallesindeki bir arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu; Şakir DİNGİL’e ait 80 adet ahşap kasa, bir adet plastik su deposu ve su boruları, 50 adet zeytin ağacı, 1 adet harnup ağacı ve motorlu çapa yanarak zarar görmüştür.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.