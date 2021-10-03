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Gazimağusa’da, Maraş bölgesinde yangın

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Gazimağusa’da, Maraş bölgesinde yangın
Gazimağusa’da, Maraş bölgesinde yangın

02.10.2021 tarihinde, saat 10:45 sıralarında, Gazimağusa’da, Maraş bölgesinde bulunan Anadolu mahallesindeki bir arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu;  Şakir DİNGİL’e ait 80 adet ahşap kasa, bir adet plastik su deposu ve su boruları, 50 adet zeytin ağacı, 1 adet harnup ağacı ve motorlu çapa yanarak zarar görmüştür.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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