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Gazimağusa'da Masha Amani için eylem düzenlenecek!

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Gazimağusa'da Masha Amani için eylem düzenlenecek!
Gazimağusa'da Masha Amani için eylem düzenlenecek!

13 Eylül 2022'de İran’da, kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amani’nin, 16 Eylül 2022’de gözaltı sürecinde şiddete maruz kalarak hayatını kaybetmesi ve hali hazırda süregelen kadın istismarları ve cinayetlerine tepki olarak, KKTC’de yaşayan İran Uyruklu vatandaşlar eylem gerçekleştirecek.

28 Eylül 2022 Çarşamba günü, 18:00 – 20:00 saatleri arasında İsmet İnönü Bulvarı’nda MGA ile Yeni Lemar olarak bilinen Macro Market arasında kalan bölgede gerçekleşecek olan eylemde tüm İran Uyruklu vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin ve tüm KKTC halkının davetli olduğu bildirildi

(MHA)

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