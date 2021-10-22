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Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü

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Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü
Gazimağusa’da Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü

Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için bugün Gazimağusa’da bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Adımlar erken tanının önemine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için atıldı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa Şubesi tarafından düzenlenen farkındalık yürüyüşüne Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay da katıldı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa Sorumlusu Zarifşen Menteşoğlu, yürüyüşe katılımdan dolayı son derece memnun olduklarını belirterek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail ise, kanserle mücadelede farkındalığın önemine işaret ederek, geçmiş yıllarda kanser hastalığını konuşamadıklarını bile söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora da erken tanının hayat kurtardığına dikkati çekerek, bu çerçevede farkındalık bilinci ile hareket edilerek gereken kontrollerin yapılması çağrısında bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, böylesi etkinliklere her zaman destek olarak katılmaya çalıştığını ifade etti.

Erken tanının önemine vurgu yapan Canaltay, “Bu hastalık en kolay tespit edilen bir hastalıktır. Elinizle muayene edin, ailesinde hikayesi olan daha çok kontrol etsin ihmal etmeyin” dedi.

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