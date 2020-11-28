  • BIST 1.329
  • Altın 449,266
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 7 pozitif vaka

Gazimağusa’da Metrekare’ye 85 Kilogram Yağış Düştü

» »
Aşırı yağış nedeniyle dün su baskınları yaşanan Gazimağusa’da metrekarede 85 kilogram yağış kaydedildi.
Gazimağusa’da Metrekare’ye 85 Kilogram Yağış Düştü

Aşırı yağış nedeniyle dün su baskınları yaşanan Gazimağusa’da metrekarede 85 kilogram yağış kaydedildi.

 Meteoroloji Dairesi son 24 saatte KKTC genelinde metrekareye düşen ortalama yağış miktarlarını açıkladı.

Buna göre, dün 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Gazimağusa’da 85, İskele’de 51, Mallıdağ’da 36, Kantara’da 31, Ziyamet’te 27, Salamis ve Geçitkale’de 23, Sandallar’da 21, Alsancak ve Mehmetcik’te 18 kilogram yağış düştü.

Yağış alan diğer bölgelerde metrekarede 1 ile 17 kilogram arası yağış kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 46 yaşındaki Osman Çomunoğlu yaşamını yitirdi28 Kasım 2020 Cumartesi 12:34
  • Maraş'a bir bakış | Independent Türkçe28 Kasım 2020 Cumartesi 12:27
  • Başkanlar yemeğine katılmayan Saner: “Hükümet kurma boynumuzun borcudur”28 Kasım 2020 Cumartesi 12:22
  • KITSAB Başkanı Tolun, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Kararını Eleştirdi28 Kasım 2020 Cumartesi 12:02
  • Ciklos’ta Korkutan Kaza!28 Kasım 2020 Cumartesi 11:28
  • Dün Akşam Saatlerinde Meydana Gelen Trafik Denetlemesi "Şartmış" Dedirtti28 Kasım 2020 Cumartesi 11:09
  • Evinin Önündeki Karavan Alev Aldı28 Kasım 2020 Cumartesi 11:05
  •  Lapta’da sakin Osman ÇOMUNOĞLU Yaşamını Yitirdi28 Kasım 2020 Cumartesi 10:49
  • Hasan Hüseyin SUCUOĞLU Hayatını Kaybetti28 Kasım 2020 Cumartesi 10:46
  • Saner: "Hükümet Kurma Boynumuzun Borcudur"28 Kasım 2020 Cumartesi 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti