Gazimağusa'da Narkotik Operasyon: 40 Gram Kokain Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Gazimağusa'da Gerçekleşen Narkotik Operasyonu: K.B.(E-47)'nin İkametinde Yaklaşık 40 Gram Kokain Ele Geçirildi, Şüpheli S.B.(E-45) Tutuklandı
2 Ocak 2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri, Gazimağusa'da K.B.(E-47)'nin kaldığı ikamette bir operasyon düzenledi. Yapılan aramada, yaklaşık 40 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.
Operasyon kapsamında şüpheli olarak belirlenen S.B.(E-45) tutuklanarak gözaltına alındı. Soruşturma süreci ise titizlikle devam etmektedir. Emniyet birimleri, olayın detaylarına ve uyuşturucunun nereden temin edildiğine dair daha fazla bilgi elde etmek amacıyla geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürüyor.
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