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Gazimağusa’da narkotik operasyonu

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Gazimağusa’da narkotik operasyonu
Gazimağusa’da narkotik operasyonu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 17:30 sıralarında, Gazimağusa’da S.W.T.(E-36)’nin kalmakta olduğu otel odasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 5 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.K.F. (E-30) tutuklanmış olup polisin soruşturması devam etmektedir.

 

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