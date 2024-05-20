Gazimağusa'da olaylı gece... Alkollü şahıslar birbirine girdi!

20.05.2024 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde, alkollü içki tesiri altında oldukları sırada aralarında yaşanan tartışma sonucu, O.M.B.(E-27) bir taraf olup, diğer taraf olan B.U.(E-40) ile vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı B.U.’nun sağ kaburga kemikleri kırılmıştır. B.U. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. O.M.B. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.