Gazimağusa'da öldürme tehditi!

12.08.2022 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Gazimağusa’da, faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, Y.K.(E-65), kendisine olan borcunu ödemediği gerekçesi ile N.Ö.’ye tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu kurusıkı tabancayı, korkutmak maksadıyla doğrultup, ödememesi halinde de söz konusu şahsı öldürmekle tehdit etmek suretiyle şiddet tehdidinde bulunmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.