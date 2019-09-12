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Gazimağusa'da ölüm

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Gazimağusa’da aniden rahatsızlanan Kadriye Tanay yaşamını yitirdi
Gazimağusa'da ölüm

Gazimağusa’da Kadriye Tanay (K-64), Glapsides Plajında geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Beyin ödemi aort  damarının yırtılması sonucu gelişen kalp tamponadı” olduğu belirlendi.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanın’da O.F.K.(K-49)’nin hakkında, tasarrufunda bulundurduğu 2 bin400 Euro, 4 bin 300 Amerikan Doları, 4 bin 700 sterlin ve 16 bin 700 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden  ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı gerekçesiyle işlem başlatıldı.

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