Gazimağusa'da operasyon

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

23.07.2021 tarihinde, saat 13:30 sırlarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; O.Ö.(E-60)’nun kullanımında bulunan araçta yolcu olarak bulunan U.Ö.(E-32), polisleri fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 40 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi araçtan dışarıya attığı sırada tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, akabinde ikametgahlarında yapılan aramada ise toplam 25 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.