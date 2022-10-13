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Gazimağusa'da operasyon

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Gazimağusa'da operasyon
Gazimağusa'da operasyon

12.10.2022 tarihinde, Gazimağusa’da, H.A.G.(E-23)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 4,050 Euro, 17,200 TL ve 40 Stg nakit para bulunarak emare alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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