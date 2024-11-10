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Gazimağusa’da Otel Odasında Şüpheli Ölüm

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Gazimağusa’da Otel Odasında Şüpheli Ölüm: Gulyalek Amanmuradova Hayatını Kaybetti
Gazimağusa’da Otel Odasında Şüpheli Ölüm

09 Kasım 2024 akşamı saat 19.00 sularında, Gazimağusa’da bir otel odasında 51 yaşındaki Gulyalek Amanmuradova ölü olarak bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince yapılan dış muayenede, Amanmuradova’nın vücudunda herhangi bir darp veya cebir izi tespit edilmedi. Ölüm nedeninin belirlenebilmesi için kesin sonuçların otopsi sonrası ortaya çıkacağı belirtildi.

Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle araştırılması için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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