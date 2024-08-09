Gazimağusa'da otobüs yan yattı

Bu Cuma sabahı Gazimağusa'da bir otobüs döner kavşaktan geçerken yan yattı. Otobüs özel kiralama için kullanılıyordu ve Lefkoşa ile Gazimağusa'yı birbirine bağlayan çift anayolun bittiği Hurmalı döner kavşakta yan yatmış olarak görüldü.

Bu Cuma sabahı Gazimağusa'da bir otobüs döner kavşaktan geçerken yan yattı. Otobüs özel kiralama için kullanılıyordu ve Lefkoşa ile Gazimağusa'yı birbirine bağlayan çift anayolun bittiği Hurmalı döner kavşakta yan yatmış olarak görüldü.

Polis Cuma günü daha sonra yaptığı açıklamada otobüsün 39 yaşındaki sürücüsünün çift anayolda doğuya doğru seyrettiğini ve "dikkatsizce ve yavaşlamadan döner kavşağa girdiğini" açıkladı.



Otobüsün sağ ön tekerleği daha sonra kavşağın iç tarafındaki kaldırıma çarparak otobüsün sol tarafına devrilmesine neden oldu. 23 yaşındaki Shahidul Islam ve 44 yaşındaki Javaid Javaid adlı iki yolcu hafif yaralanarak Gazimağusa hastanesine kaldırıldı.

Gözetim altında tutulmaya devam edilen yolcularla ilgili polis soruşturması devam etmektedir.