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Gazimağusa’da özel gereksinimli çocuklara omurga sağlığı eğitimi verildi

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Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Dik Durmak İyidir Projesi kapsamında Mağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda özel gereksinimli 67 öğrenciye omurga sağlığı eğitimi verildi.
Gazimağusa’da özel gereksinimli çocuklara omurga sağlığı eğitimi verildi

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, uzman fizyoterapistler tarafından  özel gereksinimli öğrencilere İsveç merkezli olan ve kişinin propriyosepsiyon (propriyosepsiyon ya da özduyum beynin ve bedenin farklı parçalarının birbirine ve ortama kıyasla nerede konumlandığını ve nasıl hareket ettiğini bilmesini sağlayan duyudur) duyusunun daha hızlı gelişmesini sağlayan temel beden farkındalığı terapileri temelli omurga sağlığı eğitimi veriliyor.

 

Öğrencilere denge, doğru postür ve nefes teknikleri içeren oyun ile harmanlanmış egzersizler yaptırıldı; günlük rutinde omurga sağlığını kötü etkileyebilecek hareketlerin de nasıl düzeltilmesi gerektiği ile ilgili seminer de düzenlendi.

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülen proje, 14 ilkokul ve 4 özel eğitim merkezinde eğitimler verilmesini içeriyor.

 

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