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Gazimağusa’da pazartesi ve perşembe açık pazar kurulacak

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Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, Gazimağusa’da pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada iki gün açık pazar kurulacağını açıkladı.
Gazimağusa’da pazartesi ve perşembe açık pazar kurulacak

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, Gazimağusa’da pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada iki gün açık pazar kurulacağını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli pandemi dolayısıyla pazarlarda oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek adına Gazimağusa Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Açık Pazarcılar Birliğinin ortak  projeye imza attığını kaydetti.

Garabli, amaçlarının halka bu zor günlerde ucuz ve kaliteli ürünleri ulaştırmak olduğunu dile getirerek, “Bizlere bu imkanı haftada ikiye çıkaran Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e şahsım ve üyelerim adına teşekkür ederim” dedi.

Pazarların Covid-19 önlemleri çerçevesinde açılacağını ve esnafın rutin PCR testlerinin yapıldığını kaydeden Garabli, pazarın yarın kurulacağını duyurdu.

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