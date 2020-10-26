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Gazimağusa'da polislerin yolda tespit ettiği 15 Suriye uyruklu mülteci karantinaya alındı

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25.10.20 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’da 15 Ağustos bulvarı üzerinde tespit edilerek tutuklanan Suriye uyruklu 12 mülteci haklarında ikişer gün poliste tutukluluk kararı verildi.
Gazimağusa'da polislerin yolda tespit ettiği 15 Suriye uyruklu mülteci karantinaya alındı

25.10.20 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Gazimağusa’da 15 Ağustos bulvarı üzerinde tespit edilerek tutuklanan Suriye uyruklu 12 mülteci bugün 26.10.20 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde gıyaplarında görüşülen duruşmada haklarında ikişer gün poliste tutukluluk kararı verildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hasan Derman, KKTC’ye onaylanmış olmayan bir limandan kanunsuz giriş yapan 15 mültecinin Koronavirüs salgını nedeniyle karantina altında tutulduklarına dikkat çektikten sonra duruşmanın gıyaplarında yapılması yönünde talepte bulundu.

Bu talep doğrultusunda kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, duruşmanın ülke sağlığı açısından gıyaplarında yapılmasın izin verdi. Polis memuru Hasan Derman yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

PM Derman şahadetinde, zanlıların 25.10.20 tarihinde saat 2100 raddelerinde Gazimağusa 15 Ağustos bulvarı üzerinde, Larnaka isimli market önünde bulundukları esnada devriye görevi yapan cürümleri önleme şubesi ek tarafından tespit edildiklerini belirtti.

Alıkonan zanlıların yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ye girişleri ile ilgili bir kaydın bulunmaması üzerine tutuklandıklarını belirten PM Derman, tercüman vasıtasıyla yapılan sorgulamalarında 24.10.20 tarihinde Mersin limanından bir tekne ile ayrıldıkların, 25.10.20 tarihinde sabah saatlerinde bilinmeyen bir yerden KKTC’ye giriş yaptıklarının belirlendiğini söyledi.

Zanlılara pandemi nedeniyle karantina altında bulunduklarını, PCR testi yapılacağını ve ihraç işlemleri için yazı yazılacağına atıfta bulunan PM Derman zanlıların poliste 2’şer gün tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların ikişer gün poliste tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi.

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