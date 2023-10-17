Gazimağusa'da Resmi Evrak Sahtekarlığı: 58.000 Stg İle Tutuklandı

Gazimağusa'da Sahte Vekaletnameyle 58.000 Stg Dolandırıcılık: Emlakçıdan Hukuka Aykırı Apartman Dairesi Satışı"

Gazimağusa'da, 22 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen olayda, A.G.M.A. (E-22) isimli şüpheli, bir emlakçı tarafından satışa çıkarılan Gazimağusa'da bulunan bir apartman dairesini, mal sahibinden izinsiz ve habersiz olarak sahte bir satış vekaletnamesi düzenleyip tedavüle sürdü. Daha sonra bu sahte vekaletname ile bir başka şahsa apartman dairesini sattı ve 58.000 Stg para elde etti.

Polis, bu hileli işlemi öğrenerek şüpheliyi tutukladı, ancak soruşturma hala devam etmektedir. A.G.M.A.'nın sahte vekaletnameyle gerçekleştirdiği bu dolandırıcılık olayı, bölgede dikkat çeken bir hukuka aykırı emlak satışı vakası olarak kayıtlara geçti.