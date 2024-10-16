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Gazimağusa’da resmi evrak sahteleyerek 30 bin TL ve 6 bin euro temin eden iki kişi tutuklandı

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Gazimağusa’da resmi evrak sahteleyerek 30 bin TL ve 6 bin euro temin eden iki kişi tutuklandı
Gazimağusa’da resmi evrak sahteleyerek 30 bin TL ve 6 bin euro temin eden iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da sahte çalışma ön izni belgesi düzenleyerek bir şahıstan 30 bin TL ve 6 bin euro temin eden kişi ve konuyla bağlantısı olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Haziran-Eylül 2024 ayları arasında, Gazimağusa’da M.H.’nin (E-32), dolandırmak kastıyla, yurt dışında ikamet eden akrabaları için çalışma ön izni çıkaracağı yönünde bir şahsa sahte beyanda bulunarak, 3 kişi adına sahte çalışma ön izni belgesi düzenledikten sonra, bu kişiye WhatsApp uygulaması üzerinden gönderdi. Zanlının sahtekarlıkla bu şahıstan toplam 30 bin TL ve 6 bin euro para temin ettiği tespit edildi.

M.H. yanında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.J.H.M. (E-30) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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