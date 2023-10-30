Gazimağusa'da Rıfat SEVİNDİK'e Ait Van Aracında Yangın Çıktı: Soruşturma Sürüyor

Gazimağusa'da Rıfat SEVİNDİK'e Ait Van Aracında Meydana Gelen Yangın Olayı
30 Ekim 2023 tarihinde, saat 04:00 sıralarında Gazimağusa'da meydana gelen olay, Rıfat SEVİNDİK'e ait ikametgahın ön bahçesinde park halinde bulunan NV 245 plakalı van aracında gerçekleşen yangınla sarsıldı. Yangının nedeni henüz tespit edilemese de, hızla yayılan alevlere karşı İtfaiye Ekipleri seferber oldu ve yangın kontrol altına alındı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.