Gazimağusa'da Ruhsatsız Alkollü İçki Satışı Yapan 2 cafeye baskın

09.08.2023 tarihinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren iki ayrı kafede, polis tarafından yapılan denetimde, işletmelerin yetkili makamdan alınmış alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif marka ve çeşitlerdeki toplam 678 şişe alkollü içkinin satışa sunulduğu tespit edilerek konu alkollü içkiler emare olarak alınmıştır.
Bahse konu iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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