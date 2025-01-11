Gazimağusa’da Sahte Belge ile Kaçış Girişimi Engellendi

Gazimağusa Gümrük Dairesi’nde, sahte makbuzla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan H.S. (28) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa Gümrük Dairesi’nde, 10 Ocak 2025 tarihinde saat 19:30 sıralarında gerçekleşen olayda, 28 yaşındaki H.S.’nin, işletmekte olduğu şirkete ait tır aracının KKTC’den çıkışını sağlamak için sahte belge düzenlediği tespit edildi.

İddialara göre, H.S., aracın yurt dışı çıkış harcını ödememesine rağmen, ödendiğini gösteren sahte bir genel tahsilat makbuzu hazırlayarak görevli memura ibraz etti. Bu belgeyi kullanarak aracın yurt dışına çıkışını gerçekleştirmeye çalışan H.S., görevliler tarafından fark edildi.

Olayın ardından H.S. tutuklanırken, ilgili şahıs hakkında "resmi evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti.