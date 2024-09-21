Gazimağusa’da Sahte Para Operasyonu: Aranan Zanlı Ercan Havalimanı’nda Tutuklandı

04 Eylül 2024 tarihinde, Gazimağusa’da bir markette sahte 100 ABD doları banknotu kullanarak 2800 TL para üstü temin eden S.Ö. (E-23) ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen E.T. (E-23) ile H.C. (E-23) tutuklanmıştı. Yapılan alışveriş sırasında sahte para kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen bu kişilerle ilgili soruşturma derinleştirildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı M.E.B. (E-54), Ercan Havalimanı’nda yakalanarak tutuklandı. Soruşturma genişletilerek devam ediyor.