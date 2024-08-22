Gazimağusa’da Sahte Suç İddiası: Kendi Kendini Yaraladı, Başkasını Suçladı

Gazimağusa’da Sahte Suç İhbarı: Kendi Yaralandı, Başkasını Suçladı

21 Ağustos 2024 tarihinde Gazimağusa’da, A.H. (34), polise yaptığı şikayette, aynı gün saat 16:00 sıralarında, ikametgahında yaşanan bir tartışma sonucu başka bir şahsın bıçakla kendisini yüzünden ve göğsünden yaraladığını iddia etti. Ancak yapılan soruşturmada, A.H.'nin gerçekte tasarrufundaki bıçakla kendini yaraladığı ve polise sahte ifade verdiği ortaya çıktı. Bahsi geçen şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir