Gazimağusa’da Sarhoşluk ve Rahatsızlık Nedeniyle İki Kişi Tutuklandı

10 Kasım 2024 tarihinde, Gazimağusa’da yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık veren iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

10 Kasım 2024 tarihinde, Gazimağusa’da yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık veren iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. H.T. (24) isimli şahsın 147 miligram alkollü olduğu belirlenirken, V.D. (44) ise alkollü olmasına rağmen nefes örneği vermeyi reddetti.

Makul bir mazeretleri olmaksızın çevredeki sakinleri rahatsız eden bu iki kişi, olayın ardından tutuklandı. Polis, kamu düzenini bozan bu tür davranışlarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi ve benzer olayların önüne geçmek için denetimlerin artacağını belirtti.