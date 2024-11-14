  • BIST 9362.51
  • Altın 2824.572
  • Dolar 34.3362
  • Euro 36.3204
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAğırdağ’da Alkollü Şahıstan Tehdit ve Hasar Olayı

Gazimağusa’da Sarhoşluk ve Uygunsuz Davranış: 45 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

» »
Gazimağusa’da Sarhoşluk ve Uygunsuz Davranış: 45 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı
Gazimağusa’da Sarhoşluk ve Uygunsuz Davranış: 45 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

13 Kasım 2024 tarihinde saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da Zorbalar Sokak’ta meydana gelen olayda, F.T. (45), 89 miligram alkollü içki etkisi altındayken çevreye rahatsızlık verdi. Park halindeki araçlar arasında dolaşarak çevre sakinlerini huzursuz eden F.T., uygunsuz davranışları nedeniyle polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, mahalle sakinleri bu tür rahatsız edici davranışların önlenmesi için daha fazla önlem alınmasını talep etti. Yetkililer, kamusal alanlarda düzeni sağlamak adına bu tür olaylara karşı dikkatli olunacağını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da trafik kazası08 Kasım 2024 Cuma 17:45
  • Gazimağusa’da Gece Yarısı Kaza: Araç Takla Attı, Sürücü Yoğun Bakımda03 Kasım 2024 Pazar 10:30
  • Gazimağusa’da 30 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti03 Kasım 2024 Pazar 10:17
  • Gazimağusa'da Büyük Sanayi Bölgesinde Hırsızlık01 Kasım 2024 Cuma 11:47
  • Gazimağusa'da Uyuşturucu Operasyonu: 320 Gram Sentetik Cannabinoid Ele Geçirildi21 Ekim 2024 Pazartesi 12:23
  • Görneç’te Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Alkollü Sürücü Birden Fazla Araca Çarptı19 Ekim 2024 Cumartesi 09:55
  • Gazimağusa'da Kumarhanede Ani Ölüm19 Ekim 2024 Cumartesi 09:49
  • "Gazimağusa’da Sarhoşluk ve Rahatsızlık: Genç Adam Tutuklandı"18 Ekim 2024 Cuma 15:25
  • Mutluyaka-Tuzla yolundaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi17 Ekim 2024 Perşembe 07:34
  • Süleyman Uluçay Gazimağusa Çıraklık Eğitim Merkezi için yeni hedefleri açıkladı11 Ekim 2024 Cuma 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti