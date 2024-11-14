Gazimağusa’da Sarhoşluk ve Uygunsuz Davranış: 45 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

13 Kasım 2024 tarihinde saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da Zorbalar Sokak’ta meydana gelen olayda, F.T. (45), 89 miligram alkollü içki etkisi altındayken çevreye rahatsızlık verdi. Park halindeki araçlar arasında dolaşarak çevre sakinlerini huzursuz eden F.T., uygunsuz davranışları nedeniyle polis ekipleri tarafından tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, mahalle sakinleri bu tür rahatsız edici davranışların önlenmesi için daha fazla önlem alınmasını talep etti. Yetkililer, kamusal alanlarda düzeni sağlamak adına bu tür olaylara karşı dikkatli olunacağını belirtti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.