Gazimağusa’da satışa hazır hale getirilmiş 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi!

Gazimağusa'da gerçekleştirilen operasyon sonucu satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.
anlı olarak görülen 3 kişi tutuklandı.
Bugün saat 11.00 sıralarında Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 50 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında meselede zanlı olarak görülen 19 yaşındaki A.A.O. 31 yaşındaki A.A.A. ve 31 yaşındaki O.O.O. tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor…
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