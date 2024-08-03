  • BIST 10473.47
  • Altın 2608.904
  • Dolar 33.1715
  • Euro 36.249
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAYDÜ Büyük Kütüphane’de 10 bin “Nadir Eser” bulunuyor!

Gazimağusa’da seyir halindeki çöp kamyonu yandı!

» »
Dün ülke genelinde 3 ayrı yangın olayı meydana geldi.
Gazimağusa’da seyir halindeki çöp kamyonu yandı!

Gazimağusa’da Amir Shazad’ın kullanımındaki ST 387 plakalı çöp kamyonunda seyir halindeyken yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 09.30’da çöp kamyonun elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülen yangında, aracın elektrik tesisatı, hava filtreleri, radyatörü, vinç hortumları ile tesisatı ve benzin hortumları yanarak zarar gördü.

-İskele’de vidanjör araç yandı

Öte yandan, dün saat 17.30’da İskele’de bir inşaat alanının ön kısmındaki toprak yolda atık su kuyusu temizlediği sırada Salih Çakırlı kullanımındaki RE 247 plakalı vidanjör araçta yangın çıktı.

Aracın vakum motorlarındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülen yangında, aracın akü bölümü, elektrik aksamları ve tanker kısmı yanarak zarar gördü.

-Alsancak’ta bir restoranın arka kısmında yangın

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde faaliyet gösteren bir restoranın arka kısmında dün saat 18.00’de meydana gelen yangında ise, muhtelif çöp, moloz ve tahtalar ile büyük çöp konteyneri ve 5 tonluk plastik su deposu yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

(TUĞ)

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan, Kıbrıs sorununda “yeni unsurlar” istiyor03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:08
  • Motosikletten düştü, kendisine yardım etmek isteyen şahsı darp etti03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:07
  • Gazimağusa ve Girne’de kaza: 2 sürücü tutuklandı03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:05
  • Polis baskınında tespit edilemeyen bir maddeyi yutarak hayatını kaybetti!03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:04
  • 2 bin 286 sürücü kontrol edildi: 4 tutuklu03 Ağustos 2024 Cumartesi 15:03
  • Nöbetçi Eczaneler ( 03 Ağustos 2024)03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:52
  • El-SEN pazartesi itibarıyla iş bırakma eylemine gidiyor03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:28
  • Tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen babutsalar imha edildi03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:27
  • Sıcak hava etkisini sürdürüyor03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:19
  • LTB duyurdu: Bu yolu kullanacak sürücüler dikkat03 Ağustos 2024 Cumartesi 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti