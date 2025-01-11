  • BIST 9910.61
  • Altın 3062.553
  • Dolar 35.4023
  • Euro 36.2886
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Gazimağusa’da Şiddet Olayı: Bir Kişi Tutuklandı

» »
Gazimağusa’da yaşanan tartışmada, taş ve kül tablası ile saldırı düzenleyen H.A. (35), iki kişiyi ciddi şekilde darp ederek birinin burun kemiğini kırdı ve araçta hasara yol açtı. Zanlı tutuklandı, soruşturma sürüyor.
Gazimağusa’da Şiddet Olayı: Bir Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da 8 Ocak 2025 tarihinde saat 20:00 sıralarında meydana gelen şiddet olayında, 35 yaşındaki H.A., aralarında tartışma çıkan Y.Y. (47) ve H.B. (52) isimli kişilere saldırıda bulundu.

İddialara göre, H.A., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu taş ve kül tablasıyla Y.Y. ve H.B.’nin vücutlarının çeşitli bölgelerine vurdu. Saldırı sonucu Y.Y.’nin burun kemiği kırılırken, H.B.’nin de ciddi şekilde darp edildiği belirtildi.

Ayrıca H.A.’nın, taşla H.B.’ye ait aracın sol ön kapısına vurarak araca zarar verdiği tespit edildi. Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda H.A. yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bafra Turizm Bölgesi İçin Çözüm Odaklı Toplantı11 Ocak 2025 Cumartesi 09:42
  • Los Angeles'taki yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangınlarından olabilir10 Ocak 2025 Cuma 19:12
  • Öztürkler: Egemen eşitlik, iki devletlilik ve eşit uluslararası statüyü savunmaya devam edeceğiz10 Ocak 2025 Cuma 15:45
  • Erhürman: Biz müzakere için müzakere değil, çözüm için müzakere istiyoruz10 Ocak 2025 Cuma 15:33
  • Yerli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı10 Ocak 2025 Cuma 15:32
  • Ticaret Odası’ndan harç, fon ve vergilerdeki artışlara tepki10 Ocak 2025 Cuma 15:21
  • İthal edilecek Asaf ırkı koyun ve koçlar için son müracaat tarihi 31 Ocak10 Ocak 2025 Cuma 15:20
  • Yerli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı10 Ocak 2025 Cuma 15:15
  • Güney Kıbrıs’ta kuş gribi can aldı10 Ocak 2025 Cuma 15:13
  • Dört trafik kazası: 9 yaralı, 1 tutuklu10 Ocak 2025 Cuma 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti