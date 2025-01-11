Gazimağusa’da Şiddet Olayı: Bir Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da yaşanan tartışmada, taş ve kül tablası ile saldırı düzenleyen H.A. (35), iki kişiyi ciddi şekilde darp ederek birinin burun kemiğini kırdı ve araçta hasara yol açtı. Zanlı tutuklandı, soruşturma sürüyor.

Gazimağusa’da 8 Ocak 2025 tarihinde saat 20:00 sıralarında meydana gelen şiddet olayında, 35 yaşındaki H.A., aralarında tartışma çıkan Y.Y. (47) ve H.B. (52) isimli kişilere saldırıda bulundu.

İddialara göre, H.A., kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu taş ve kül tablasıyla Y.Y. ve H.B.’nin vücutlarının çeşitli bölgelerine vurdu. Saldırı sonucu Y.Y.’nin burun kemiği kırılırken, H.B.’nin de ciddi şekilde darp edildiği belirtildi.

Ayrıca H.A.’nın, taşla H.B.’ye ait aracın sol ön kapısına vurarak araca zarar verdiği tespit edildi. Polisin yürüttüğü soruşturma sonucunda H.A. yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor