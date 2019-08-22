  • BIST 94.474
  • Altın 277,834
  • Dolar 5,7625
  • Euro 6,3975
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Gazimağusa'da şiddet tehtidi! 100 Bin STG istedi!

» »
Gazimağusa'da şiddet tehtidi! 100 Bin STG istedi!
Gazimağusa'da şiddet tehtidi! 100 Bin STG istedi!

19.8.19 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Gazimağusa’ da İsmet İnönü bulvarı üzerinde bir kafede, Gazimağusa sakini Ş.Ş, karşılaştığı Gazimağusa sakini O.C’a hitaben “İstanbul’dan yeni geldim. Bana 100000 sterlin vereceksin. Memlekette birçok küçük mafya grupları var. Sen mi beni arayacaksın ben mi ” diyerek çalmak kastıyla para temin etmek için şiddet tehdidinde bulundu.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün 21.8.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Salih Fidan Ersan verdiği yeminli şahadette zanlının 19.8.19 tarihinde bir kafede müşteki O.C’dan 100000 sterlin talep ederek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktardı. Zanlının verdiği gönüllü ifadede müştekiden para istediğini kabul ettiğini ancak tehdit etmediğini belirten tahkikat memuru Saner gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında olay esnasında hazırda bulunan iki kişinin tespit edilerek ifadelerine başvurulacağını aktardı.

Savunma avukatı ise şikâyetçinin zanlıya olan borcundan kurtulmak maksadıyla böyle bir şikâyette bulunduğunu iddia etti. Ayrıca şeker hastası olan müvekkilinin Dr. Kontrolünden geçirilmesini talep etti.
Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 2 gün süreyle poliste tutulu kalması yönünde emir verdi. Ayrıca derhal Gazimağusa Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini emretti. MHA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da motosiklet kazasında yaralanan Mustafa Onbaşı hayatını kaybetti!20 Ağustos 2019 Salı 19:04
  • Arter'den uyarı grevi hakkında açıklama20 Ağustos 2019 Salı 16:58
  • Mağusa Belediyesi'nde grev19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:23
  • Kurşunlama olayında 4 kişiden 3'ü serbest15 Ağustos 2019 Perşembe 18:55
  • Mağusa'da hurdayı 55 TL'ye sattı 4 ay hapis cezası aldı15 Ağustos 2019 Perşembe 18:51
  • Muratağa'da katliam çukurunu bulan Şafak Nihat anlatıyor: 'Kötü koku hala burnumdan gitmiyor'13 Ağustos 2019 Salı 11:35
  • Mağusa'da Themis Center kurşunlamasına 4 tutuklama12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:17
  • Mahkeme 3 aylık kızını döven dayakçı babaya 2 yıl hapis verdi11 Ağustos 2019 Pazar 21:54
  • Mağusa'da araba hırsızlığı10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:00
  • Mağusa'da kaçak akaryakıt operasyonu, 5 tutuklu08 Ağustos 2019 Perşembe 22:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti