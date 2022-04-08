Gazimağusa'da Soygun

2022 yılı Ocak-Nisan ayları içerisinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir marketten
3420 TL değerinde olan muhtelif markalardaki toplam 13 karton sigara çalınmıştır.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu, meselede zanlı olarak
görülen İ.B.(E-26) tutuklanmış ve çalmış olduğu 13 karton sigarayı Y.S.(E-69)’ye 2150TL
karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.
Söz konusu çalıntı sigaraları piyasa değerinin altında satın aldığı tespit edilen Y.S. de tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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