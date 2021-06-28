Gazimağusa’da spiral makinesi yangına neden oldu

Gazimağusa’da bugün saat 15.00 sıralarında Mağusa Türk Gücü Canbulat Futbol sahası içerisinde 34 yaşındaki H.G’nin kale direklerini spiral makinesi ile kestiği sırada gerekli önleyici tedbirleri almayı ihmal etmesi sonucu makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri ve çevre sakinleri tarafından müdahale edilerek, söndürüldü.
Yangın sonucu yaklaşık 3 dönümlük kuru ot tamamen yandı.
Spiral makinesini kullanan H.G. hakkında yasal işlem başlatılmış olup polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor
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