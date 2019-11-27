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Gazimağusa'da su deposu takarken 4 metreden düştü ve ...

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Gazimağusa'da su deposu takarken 4 metreden düştü ve ...
Gazimağusa'da su deposu takarken 4 metreden düştü ve ...

20.11.2019 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da bir ikametgahta su deposu taktığı sırada, dengesini kaybederek 3.90 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşüp yaralanan Ziya SARIDAN(E-61) tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi’nde 25.11.2019 tarihinde yaşamını yitirmiştir.

  26.11.2019 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, çoklu kaburga kırığı, iç organ yaralanması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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