Gazimağusa'da tarihi iskele tadilat bekliyor

Mağusalı balıkçılara hizmet veren tarihi Mağusa Limanı’ndaki iskele, uzun yıllardır tadilat bekliyor. Geçtiğimiz hafta şiddetli fırtınaya dayanamayarak dağılan iskele, bölge balıkçılarının tepki vermesine sebebiyet verdi.

Bir asırdan fazladır ayakta durmaya çalışan ve Mağusalı balıkçılara beraber özel teknelere hizmet veren Mağusa limanındaki iskele 2017 yılında çökmüştü.,

GAZEDDA KIBRIS'ın haberine göre, o günden beridir çöken kısmını bir türlü onaramayan gelmiş geçmiş hükümetler, bölgede balıkçıların ve ekmeğini denizden çıkaran esnafın haklı tepkisini almıştı. Bu sürede geçici çözüm olarak çöken yaklaşık 50 metrelik kısmına plastik dubalar yerleştirilmişti.

Geçtiğimiz hafta içinde şiddetli fırtanalara dayanamayan plastik dubalar dağılmış ve balıkçılar teknelerine yine ulaşım sıkıntısı çekmeye başlamıştı. Bu arada devriye giren Denizciler Birliği ve bölgede tekne sahipleriyle beraber balık adamlar sorunu geçici olarak kendi imkanlarıyla çözmeye çalıştı. Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı’nın konuya duyarsız kalması ve asırlık tarihi iskelenin geçtiğimiz 3 yıllık sürede köklü bir tadilata uğramamasına bölge balıkçıları tepkilerini göstermeye devam ediyor.