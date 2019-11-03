Gazimağusa’da Tartıştığı Şahsı İki Yerinden Bıçaklayan Zanlı :“İtirazım yok. Alkollüydüm kendimi tutamadım”

2.11.19 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Gazimağusa’da asfalt yol içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu S.Bi’ i (E-60) darp ettikten sonra iki yerinden bıçaklayan M.M(E-25) aynı gün temin edilen derdest müzakeresi tahtında tutuklandı.

Zanlı bugün 3.11.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Halim Metin verdiği yeminli şahadette olayla ilgili olguları mahkemeye aktardı. Metin şahadetinde zanlının 2.11.19 tarihinde Gazimağusa’da anayol içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu S.B isimli şahsı vücudunun muhtelif yerlerinde eliyle vurmak suretiyle darp ettikten ettiğini aktardı. Akabinde zanlının tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ağız uzunluğu 9,5 cm, toplam uzunluğu 20 cm olan bıçakla müştekiyi sol ayak kalça ve sol ayak diz altından bıçakladığını belirten tahkikat memuru Metin, şikâyetçinin Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındığını ve durumunun iyi gitmesi sonucu bilahare taburcu edildiğini belirtti.

Şikâyet üzerine aleyhinde derdest müzekkeresi temin edilen zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığına değinen Metin, sebebini söylemekle birlikte zanlının suçunu kabul ettiğine dair beyanı olduğunu aktardı. Meselenin henüz yeni olduğuna ve alınacak ifadelerin mevcudiyetine değinen tahkikat memuru zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

“itirazım yok. Alkollüydüm kendimi tutamadım”

Yargıcın avukatı bulunmayan zanlıya bir şey söylemek isteyip istemediği ile ilgili sorusuna zanlı “ itirazım yok, alkollüydüm kendimi tutamadım” cevabını verdi.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Serem Bensen zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.