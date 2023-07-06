Gazimağusa’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fikri Bağrıkaralı’nın otopsisi yapıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Pazar günü, Kumyalı Arpa siloları bölgesinde rahatsızlanmış şekilde bulunan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitiren 37 yaşındaki Fikri Bağrıkaralı’nın ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde, kan ve doku örnekleri alındığı açıklandı.
Bağrıkaralı’nın ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı belirtildi.
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