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Gazimağusa’da tekne yola devrildi

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Geminin yol içerisine devrilmesi sonucu trafiğin bir süre aksamasına neden oldu.
Gazimağusa’da tekne yola devrildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Bugün saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Dursun Karabatak yönetimindeki TKG 369 plakalı çekici araç ile ayrı bir çekici üzerinde bulunan gemiyi (tekneyi) çektiği esnada hurmalı çembere giriş yaptığı sırada çekici demirinin kopması sonucu gemi yol içerisine devrilmiştir. Söz konusu olayda herhangi bir yaralanma olmadı.

Geminin yol içerisine devrilmesi sonucu trafiğin bir süre aksamasına neden oldu. Olayda yol içerisine dökülen akaryakıttan dolayı yolda oluşan kayganlığı gidermek için yolda kumlama yapılması sağlanmış ve geminin yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafik akışına açılmıştır. 

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